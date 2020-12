Õhtuks tuleb teedele libedus tagasi

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel kuivad, niisked või soolaniisked. Lõuna-, Kesk- ja Kagu-Eestis on teetemperatuur langenud miinuspoolele ja niisked teepinnad on muutunud libedaks. Palume liiklejatel olla tähelepanelikud.