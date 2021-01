Türi vallavolikogu opositsioonipoliitiku Kati Nõlvaku kirjutatud ja Järva Teatajas ilmunud artikkel „Sotsiaaldemokraadid ei toeta Türi huvihariduse kokkutõmbamist“ on kui õpikunäide kehvast demagoogiast stiilis „kas olete hommikuse konjakijoomise juba lõpetanud“, sest ilmselt mitte keegi pole näinud Türil mitte ühtegi poliitilist jõudu, kes toetaks huvihariduse kokkutõmbamist.

Juba artikli esimeses lauses on valeväide: „Türi vallavalitsus on esitanud tänasele vallavolikogu istungile otsustamiseks valla 2021. aasta eelarve ning huvihariduse ja -tegevuse kava, millega plaanitakse kärpida laste huvihariduse rahastamist“. Ei 2021. aasta eelarves ega ka huvihariduse tegevuskavas pole märkigi huvihariduse raha kärpimisest. Riigi toetus on 2021. aastal 209 000 eurot, mis võrreldes valla kogukuluga huviharidusele pole küll suur, kuid siiski väga oluline tugi ning ka 2000 euro võrra suurem võrreldes eelmise aastaga.