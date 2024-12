Järva vallavanem: mulle on vastuvõetamatu looduskaunitesse paikadesse tuulikute püstitamine

Tasub meenutada, et 31.08.2022 Järva vallavolikogu otsusega nr 57 algatati vastav eriplaneering volikogus ühehäälselt. Seetõttu on hämmastav mõnede opositsioonipoliitikute kahepalgelisus, kes näitavad nüüd vallavalitsuse poole, et miks seda planeeringut üleüldse tehakse – just seetõttu, et volikogu andis vastava suunise. Need, kes täna nii käituvad, hiilivad kõrvale vastutusest, mis on ka volikogu liikmel.