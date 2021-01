Rohkem hoolimist ja vähem kiusamist

Head Eesti inimesed! Tänavune aastalõpp on ilma suurte pidudeta. On muidugi väga inimlik, et just nüüd, kui ei saa, tajume nende tundide võlu ja väärtust paremini kui varem, aastavahetust hoogsalt ja koos veetes. Kõnelen minagi teiega siit, Kadriorust, mitte üheskoos tuhandetega teist mõnel linnaväljakul uut aastat oodates, nagu see viimastel aastatel on olnud.