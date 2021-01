„Eesti ettevõtted tegutsevad kriisiolukorras ja valitsus peaks tegema endast kõik oleneva, et neid aidata. Kahetsusväärne on lugeda sotsiaalmeediast, et võrreldes varasemalt välja kuulutatuga on ministeerium vähendanud EAS poolt jagatava turismi ärimudelite rakendamise toetusmeetme vooru eelarvet 2 miljoni euro võrra. Tegemist pole lihtsalt toetusega, vaid selle tagajärjel säilivad kriitilises turismivaldkonnas töökohad ja ettevõtted muudavad oma tegevust kriisile vastupidavaks. Sellel on ka pikaajaline positiivne mõju pärast kriisi,“ ütles Läänemets.