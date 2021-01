Liidu juhi proviisor Ly Rootslase selgitusel aitaks apteekide ja apteekrite kaasamine COVID-19-vastasesse võitlusse saavutada tõhusamaid tulemusi. «Kuigi riik on öelnud, et vaktsineerimine on korraldatud perearstikeskuste kaudu, siis ei pea me seda õigeks. Mida rohkem tervishoiu osapooli on hõlmatud, seda paremini suudame oma inimesi kaitsta, eriti siis, kui vaktsineerimine jõuab laiemate massideni,» lausus Rootslane.