Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel erinevad. Kagu- ja kohati Kesk-Eestis soolaniisked või soolamärjad; saartel, Lääne- ja Põhja-Eestis ning Virumaal sajab lund, teed on kattunud lumekihiga või on sõidujälgedes soolalumesegused.