„Laekunud kavandite seast kolme välja valida oli keeruline. Esmalt pidime osa kavandeid välistama – lähtusime sellest, et sama maskott poleks juba kasutusel mõnes muus asutuses. Seejärel valisime välja öökulli ja rebase, sest neil mõlemal on tugev sümboolne seos hariduse ja ülikooliga. Omanäoline Tiksu jäi teiste seast silma ja pidasime oluliseks ka tema avalikkuse ette tuua,“ kommenteeris hindamiskomisjoni liige Trine Tamm. Tiksu on eksootiline lind, kes olevat kolmel sügis- ja kevadsemestril loengusaali akna taga tudengitele seltsiks käinud.

„Mul on hea meel, et ka Tartu Ülikoolil on nüüd oma sümboltegelane, kes saab kaasas käia kõikjal, kuhu lähevad ülikooli inimesed,“ lisas Trine Tamm. „See, et konkursile laekus sadakond kavandit, näitab, et maskotti oodati väga. Loodan siiralt, et võtame Tiksu enda sekka, et ta oleks osa meie ühtehoidvast akadeemilisest perekonnast,“ ütles ta.