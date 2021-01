Sämmi Grilli pidava OÜ Mäo Grill juhatuse liikme Enno Vaab sõnas naerdes, et kuuldused nende enneaegsest surmast on liialdatud. Kevadel oli Sämmi Grill poolteist kuud kinni, aga pärast seda on püsivalt avatud olnud. Koondama pole ettevõte kedagi pidanud.