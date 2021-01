2020. aasta sügisel möödus 75 aastat ÜRO loomisest, mis on seni maailma ambitsioonikaim rahuprojekt. Kogu maailmas teevad rahvusvaheliste organisatsioonide humanitaartöötajad, vabaühenduste töötajad ja diplomaadid iga päev kõik endast oleneva, et päästa rohkem inimelusid ja pakkuda paremat kaitset kriisidesse sattunud lastele. Seda ka Eestis. Arengukoostöö ja humanitaarabi on Eesti välispoliitika lahutamatu osa. Meie kohus on abivajajaid aidata ja mitte kedagi maha jätta. Et saavutada maailm, kus on vähem konflikte, peame kõik mitte ainult unistama, vaid ka tegutsema. Mida saad teha sina?