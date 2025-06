PLAAT PÕKSUS, JALG TATSUS Pagarikoda tähistas pooleaastaseks saamist

Siseruumides askeldasid pagarid ja baristad külaliste kostitamise kallal – nende seas ka omanikud Eva ja Raido Soosaar, kellel olid käed-jalad ehk kõige rohkemgi tööd täis. “Ma olen olnud kohvide taga kinni, nii et ma pole väga jõudnud pead pöörata,” lausus Eva lustlikult.

Aastaaegade saabumise tähistamine on muutunud pagarikojale omamoodi traditsiooniks, kuna esmakordselt avati oma uksed just talvisel pööripäeval. “Kuna oleme kevadpealinnas, siis tundus loogiline siis ka pidu teha,” selgitas Eva pööripäevapidude tagamaid. “See oli ka väga vahva – meile endale ka natuke vaheldust. Siis mõtlesime, et teemegi sellel aastal suvest talveni välja.”