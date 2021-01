Kehalise kasvatuse õpetaja Liisa Gritšenko selgitas, et Türi põhikool on tervist edendav kool ja liitus ka liikuma kutsuva kooli seltskonnaga. "Püüame üheskoos meie noori õpetada liikuma ja pakkuda võimalust erinevate liikumisviiside tundma õppimiseks," sõnas ta.

Selleks tegidki õpetajad üleskutse: "Kui sul on kodus seisma jäänud suuski, suusasaapaid, suusakeppe või uiske, mis on korralikud ja vajaksid uut omanikku, siis Türi põhikool võtab need hea meelega vastu. Anname üheskoos tõuke noorte liikumisharjumuse parandamisele."