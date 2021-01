Ta nentis, et üleminek rohelisele energiale on osaks Eesti transpordisüsteemi arengust. „Nii nagu kogu Euroopa, peab ka Eesti aitama kaasa transpordisektori keskkonnamõjude vähendamisele. Üheks võimaluseks on eelistada fossiilsete energiaallikate kõrval taastuvenergiat, eriti juhul, kui see on samaväärselt kättesaadav,“ sõnas Saks.