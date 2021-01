Esmaspäeva hommikul ootas kümmekond last KETEs koolibussi. Kui kell hakkas juba kaheksale lähenema ja koolibussi ikka näha ei olnud, muutusid lapsed murelikuks. Mõned hakkasid jala kooli vantsima, mõne õpilase said lapsevanemad autoga kooli viia. Päeva peale selgus, et jaanuarist alates buss enam KETEst läbi ei sõidagi.

Kohalik lapsevanem Meelika Kalaus rääkis Järva Teatajale, et tema perest käib hommikuti bussiga kooli kaks last. Kalausi sõnul kasutavad lapsed bussi 90% ajast. Vaid kevadel ja sügisel käiakse vahel ka jalgrattaga koolis. Autoga on naine lapsi kooli viinud vaid nendel harvadel kordadel, kui lapsed on bussist maha jäänud.