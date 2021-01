Käesoleva aasta puuks on kuulutatud kadakas. Siit tekkis vajadus selgitada laiemalt, kas sellel ürgsel puuliigil, mis väidetavalt olevat jääajajärgne nii-öelda pioneerliik, seega kasvanud meie alal enne kuuske ja enamikku lehtpuid, ning mille kasvualast asub 75 protsenti Lääne-Eesti saarestikus ja Läänemaal, on olnud kohta ka Järvamaal? Kas see jutt vägevast kadakametsast üldse vastas tõele?