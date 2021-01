Mänguala laienduse nimel liikus mägi paigast

Türi lasteaia direktor Angela Lõhmus ütles, et unistus uuest ja tänapäeva nõuetele vastavast mängualast on olnud majas päevakorral juba mõnda aega. Õuealal paiknenud kiiged ja atraktsioonid olid nii Lõhmuse kui ka maja õppejuhi Triin Kaljuri ütlust mööda oma aja ära elanud. «Kui ikka üks kiik on puitpostidel ja olnud maa sees kolm kuni viis aastat, siis see kaua vastu ei pea ja lapsi sinna enam lubada ei saa,» ütles Lõhmus.