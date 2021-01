Kolme aasta jooksul selguvad Pärnu jõe kasutamise tulevikusuunad

Planeeringu eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades loodus- ja kultuuriväärtused.

„Viimaste aastate jooksul on Pärnu jõe kasutamine veeliikluse- ja spordialade harrastamiseks, puhkuse veetmiseks ja kalastamiseks kiiresti kasvanud. See on aga kaasa toonud huvigruppide vastuolud vee- ja kaldaala kasutamisel,“ ütles riigihalduse minister Anneli Ott. „Planeering peaks ala kasutajate erinevad huvid tasakaalustama ja tooma arengupotentsiaali.“