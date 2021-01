Talispordivõimaluste pakkumisega ei jää maha ka Paide linn. Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et Paide tehismaastikule on suusarajad sisse aetud ja valgustatud osa on sellest 1,2 kilomeetrit. Valgustus põleb kl 16-23. „Lund on olnud nüüd piisavalt ja tänu sellele olemegi saanud tänaseks päevaks tehismaastikule suusarajad sisse. Linnast lund suurt tooma ei pidanud,“ selgitas ta. „Tean, et tehismaastiku rajad said juba eelmisel aastal kiitvaid hinnangud. Sealt peaks koormuse kätte saama ka keskmisest tasemest tugevam suusahunt. Proovile saavad ennast panna muidugi ka algajamad.“

Samuti on järgmisest esmaspäevast Paide kesklinna staadionil ametlikult avatud uisuväljak. Ka seegi valmib päästjate abil.

Petrovits selgitas, et liuväli on õhtul kl 22ni valgustatud ja samuti mängib seal muusika. „Uiske saab laenutada spordihali administraatorilt ja uisulaenutus maksab 1 euro,“ täpsustas ta. „Teisisõnu, oma uisukudega saab uisutada, millal inimesel soovi on. Uisulaenutus on avatud spordihalli avamisaegadel. Uiske on kokku 55 paari.“

Teine uisutamisvõimalus on Paides tehisjärvel. Avalikuks kasutamiseks suusaradu on tehisjärve ääres, tehismaastikul ja Peetri pargis. Erich Petrovits teadis öelda, et rajameistril on plaan suusarada teha ka Lembitu parki.