Roosna-Alliku saab riigi toel mänguväljaku valmis teha

MTÜ Allikaveeed on aastatel 2009–2019 edukalt ellu viinud juba kümme LEADER projekti ja seitse KOP projekti, mille abil on tehtud piirkonda vajalikke investeeringuid ja korraldatud erinevaid üritusi. Viimane toetusevääriliseks hinnatud KOP projekt "Meil on vahva mänguväljakul" on praegu veel ehitusprojekti kinnituse ootel, kuid õige pea õnnestub ka selle raames hangitud atraktsioonid paigaldada, misjärel on Roosna-Allliku mänguala saanud kaasaegse ning mängimakutsuva ilme.