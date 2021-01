Järva vallaraamatukogu juhataja Karmen Velitschinsky ütles, et suurema osa kandidaatidest pakkusid lugejad välja raamatukogudes hindamisele pandud enim laenutatud teoste seast. «Üks inimene saatis kirja ka otse minu meilile,» lisas ta.

Velitschinsky selgitusel proovis žürii valida nii veidi keerukamaid kui ka lihtsamaid teoseid. «Käesoleval aastal on eesti autoritelt ilmunud palju raamatuid, kuigi tõsi, preemiaväärilisi jäi sõelale vähe,» lausus ta. «Seis on sama, mis eelmistel aastatel. Tasemel teoseid on ilmunud vähem, kuid preemiaväärilisi nende seas siiski leidub.»