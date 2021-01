Vanatehnika varjupaiga sõbrad kuulutasid parimaks jõulumeeleolu loojaks "Helesinise unistuse"

Asi sai alguse nii, et Järva-Jaanis asuva vanatehnika varjupaiga tööpere tuli mõttele kutsuda inimesi üles jõuludeks varjupaiga väliekspositsiooni eksponaate kaunistama.

Muuseumipapa Tuve Kärner korraldustoimkonnast andis teada, et vanatehnika varjupaiga valguskaunistuste aktsioon on edukalt lõppenud. "Tagasiside külastajate poolt on olnud vapustavalt positiivne. Tänusõnad algatajatele, osavõtjatele, meeldivuse näitajatele, aga ka rohkearvulistele külastajatele," ütles ta. "Kuna üleriigiline olukord tegi omad korrektiivid, siis pidime olude sunnil üle vaatama ka tulemuste hindamise variandid. Otsustasime Facebooki kasuks."