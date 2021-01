Teedel tasub endiselt arvestada libedusega

Väiksematel teedel on teeolud jätkuvalt talvised, arvestada tuleb kinnisõidetud lumega. Mitmel pool sajab kerget lund.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, saartel võimalik ka lörts. Tihedam on sadu Lääne-Eestis. Õhutemperatuur on saartel nulli lähedal, mujal püsib miinuses.