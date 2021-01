Hätta sattunud luiged leiavad kevadeni pelgupaiga hobitalus

Kallaste hobitalu perenaine Liina Saks ütles, et see pole sel talvel esimene ega ilmselt ka viimane luik, kes on hätta sattunud. «Praegu on minu juures üks detsembris toodud noor luik, kes oli tugevalt alakaaluline ega suutnud süüa leida. Eelmisel nädalal toodi külmast kangete jalgadega veidi suurem luik, kes vajab liikuma saamisel ergutust ja samuti tühja kõhu täitmist,» lausus ta.