Pakimajake saab ajutiselt töötaja

Itella Estonia tegevjuht Meelike Paalberg ütles, et pakimajakesi on võimalik paigaldada ükskõik kuhu, kus on nõudlust pakiautomaadi järele, kuid puudub sobilik siseruum. «Samas on pakimajakeses pakid soojas ja kaitstud ilmastikumõjude eest ning inimestel on mugavam pakke välja võtta, sest ei pea Eestile omase heitliku ilmaga rinda pistma,» lausus ta.