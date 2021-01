HUGO.legal peajurist Erki Pisukese sõnul on tasuta õigusabi projekt end selgelt õigustanud ning seda näitab ka üha kasvav abivajajate hulk. “On selge, et tavapärane õigusabi on suurele osale Eesti inimestest liialt kallis ning kui neil poleks võimalust riigi toel enda õigusi kaitsta, ei teeks nad seda ilmselt üldse. See aga tähendab, et raskes olukorras inimesed satuksid veel raskemasse olukorda. Meie 43 juristi üle Eesti pingutavad igapäevaselt selle nimel, et abivajajate õiguslikke huve maksimaalselt kaitsta. Näiteks jaanuaris on meie juristid tegelenud juba üle 1000 inimesega ja numbrid aina kasvavad, kohtus on pooleli üle 600 vaidluse. On selge, et tänases keerulises majanduslikus olukorras vajavad professionaalset õigusnõustamist üha enam inimesi. Omalt poolt oleme loonud juba mitmeid õigusroboteid, kes inimesi tasuta abistavad ning neil on kasutajaid tuhandeid,” sõnas Pisuke.