Eesti Teed AS sai uue nõukogu ja juhatuse

„Täname Eesti Teed AS-i senist juhatuse esimeest Andres Agukast, kelle eduka juhtimise all on firma tõusnud turuliidriks teede hoolduse ja pindamise valdkonnas,“ ütles Verstoni juhatuse esimees Veiko Veskimäe.

Veskimäe sõnul annab Eesti Teede ja Verstoni ühendamine hea võimaluse mõlema ettevõtte seniste tegevusvaldkondade vahel sünergia loomiseks ja tegevuse laiendamiseks. „Kui Verstoni põhitegevus on seni olnud teedeehitus ning ettevõte on taristuehituse turul viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, siis Eesti Teedel on tugev positsioon nii teede hoolduse kui ka pindamise valdkonnas, samuti on ettevõttel hulk karjääre üle Eesti. Ettevõtete ühendamise eesmärk on liita kaks võimekat ja suurte kogemustega meeskonda ning pakkuda klientidele veelgi mitmekülgsemat tervikteenust,“ rõhutas Veskimäe.