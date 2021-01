Türi vald jätkab kodude kohandamisega

Seni on kolme eelneva rahastusvooru käigus Euroopa Reginaalfondi toetusega Türi vallas kohandanud 19 majapidamist, kus on tehtud 26 erinevat kohandust. Need on näiteks pesemisvõimaluste parandamine, ratastooliga liikumisvõimaluste loomine või söögivalmistamise võimaluste parandamine. Tööd on maksma läinud kokku 98 000 eurot, millest ERF toetus on 74 tuhat eurot.