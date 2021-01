Et õiteilu sai nautida õues ja mõisaaed on küllaltki suur, nii et vahemaad oli võimalik hoida rohkemgi kui kaks meetrit, siis polnud tarvis karta, et lilleilu nautimisest võiks alguse saada viirusepuhang.

Suure tõenäosusega pole ka tänavu kevadel, kui lilled nina maa seest välja pistavad, viirus kadunud ja kehtivad piirangud. Lilienthal ütles, et nemad on kevadeks juba valmistunud ja tahavad tänavu veelgi ilusamat vaatepilti pakkuda. Nimelt on sügisel Kirnas mulda pistetud 35 sorti tulbisibulaid, lisaks 15 000 nartsissi.

Lilienthal selgitas, et kuna tulbimeri meeldis nii paljudele inimestele, siis enam ei käi nad taimedega ringi iseenesetarkusest, vaid mentorina on nõu ja jõuga abiks kogenud aednik Reelika Marrandi.

Selles, et ka tänavu kevadel on oodata tuhandeid inimesi Kirnasse õiteilu nautima, Lilienthal ei kahtle. «Juba praegu helistavad turismifirmad ja küsivad, millal võiks bussidega meie juurde tulla,» märkis ta.

Reimo Lilienthal on varem meediale öelnud, et tegutses aastaid ettevõtjana, kuid kümme aastat tagasi sai ta Vahemerel purjetades pikselöögist pihta ja seejärel muutus elu 180 kraadi. «Olin enne paadunud skeptik ja ratsionalist ehk tavaline Eesti egoistist jõmm, kes uskus ainult fakte ja kelle elu mõtteks oli jõukuse tagaajamine,» on ta enda kohta öelnud.

Kuuldes, et Kirna mõisa tulbimere hääletasid inimesed Järvamaa aasta teoks, avalikustas Lilienthal, et just tulbid oli need, mis ta palju aastaid tagasi esimeste äritehinguteni viisid. Ta oli alles 15aastane, kui hakkas koos vennaga kodus keldris tulpe kasvatama. Kogu äri eesmärk oli saada lilled õitsema täpselt 8. märtsiks, rahvusvaheliseks naistepäevaks.

Nõukogude ajal oli tulbiõis 8. märtsil tõeline defitsiit ja selle eest võis küsida krõbedat hinda. Lilienthal meenutas, et kui tulp läks õide 9. märtsiks, siis see oli ärilises mõttes häving.

Mis päeval tänavu kevadel Kirna mõisas tuhanded ja tuhanded tulbid õitsema hakkavad, pole Lilienthalil õrna aimugi ja see pole ka enam oluline. «See pole meile äri,» ütles ta.

Aasta teo hääletusest võttis osa rekordarv lehelugejaid Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg ütles, et tänavu võttis Järvamaa aasta teo hääletusest osa üle 3500 lehelugeja. "Nii palju inimesi pole aasta teo hääletusel kunagi varem kaasa löönud. Suur aitäh, kõikidele hääletajatele," täna ta. Natuke rohkem kui kolmandik hääletajatest valis aasta teoks Kirna mõisa tulbimere. Jaga Facebookis Reinberg uskus, et küllap see oli märk möödunud raskest aastast, mis meie elu ja toimetamist palju piiras. Kevadel, kui lisaks kultuuri- ja sporiasutustele olid isegi kaubanduskeskused suletud, oli Kirna mõis oma tuhandete õitsvate tulpidega, paljudele inimestele hingekosutuseks. Selgeks märgiks, et kevad on käes ja elu läheb paremaks. Reinberg tunnistas, et lilleilu nii võimas võit, tuli ka temale üllatuseks, sest konkurents aasta teo tiitlile oli tugev. "Türil valmis eelmine aasta uus põhikool ja spordihoone, mida on tituleeritud selle omavalitsuse sajandi ehituseks," sõnas ta. "Usun, et nii mõnelgi varasemal aastal, oleks nii tähtsa ehituse valmimine kindlasti enim hääli kogunud." Türi uue põhikooli ja spordihalli poolt andis oma hääle iga viies hääletusest osalenu. Tähtsuselt kolmandaks teoks valisid lehelugejad möödunud aastal valiminud Tallinna-Tartu maantee Kose-Võõbu neljarealise teelõigu valmimise. See ettevõtmine kogus iga kümnenda hääletaja toetuse. Järvamaa omavalitsuste liit ja Järva Teataja on Järvamaa aasta tegu valinud juba 19 aastat.

Järvamaa aasta tegu 2020 kandidaadid

Paide teatris etendus «Carmen»

Järva-Jaani tervisemaja

Kirna tulbimeri paelus tuhandeid

Koeru kiriku krutsifiks

Kose–Võõbu neljarajaline lõik

Luuletaja Kalju Lepiku mälestusmärk

Murumuri koerte mängupark

Paide linnameeskond tegi ajalugu

Paide uued spordiväljakud

Türi põhikool ja spordihoone