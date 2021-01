Müürsepp selgitas, et Lõuna-Eesti meditsiinistaabiga oli haiglal kokkulepe, et kui Viljandi haigla koroonaosakonnas on kohad 75 protsendi ulatuses täidetud, on Järvamaa haiglal aeg end osakonna avamiseks valmis panna. «Nüüd see juhtuski, sest Viljandi haiglas suurendas osakonna täituvust sel nädalal Lõhavere hooldekodus tekkinud haiguspuhang,» lausus ta.