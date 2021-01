Tuleohutusnõuetele vastas 47% kontrollitud hoolekandeasutustest, 53% aga esines tuleohutuse osas puuduseid. „Põhiprobleemiks kujunes asjaolu, et koroonaviiruse kevadise laine tõttu jäid läbi viimata tulekahjuõppused, uus laine tegi olukorra veelgi keerulisemaks. Probleeme esines ka tuletõkkeuste ning evakuatsiooniteede ja –pääsudega. Lisaks tuleohutusalastele rikkumistele on tõsiseks mõttekohaks ka see, et õhtusel ja öisel ajal viibib asutustes vähe töötajaid – väiksemates vaid üks. See raskendab ja aeglustab klientide evakuatsiooni,“ rääkis Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe.