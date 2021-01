Üle 87% Hoolekandeteenuste klientidest vaktsineerib

AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa sõnul on tal väga hea meel, et nii suur osa klientidest soovib end koroonaviiruse eest kaitsta. “Ka Vao Keskuses olevatest pagulastest on 85% vaktsineerimisega nõus. Samas on hoolekandetöötajate hulgas vaktsineerimise entusiasm praeguse seisuga madalam kui oodatud”, sõnas Mändmaa.