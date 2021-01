Selguvad maakonna aktiivseimad noored

«Aasta tähed 2020» eestvedaja Kaarel Vene ütles, et olgu ajad nii rasked kui tahes, tunnustamist ja märkamist ei saa vahele jätta. «Me ei tahtnud leppida sellega, et üritusest saab osa vaid piiratud arv inimesi, mistõttu on tänavu võimalik suurejoonelist tunnustusgalat jälgida otseülekandes noortekogu Facebookis ja ürituse meediapartneri Järva Teataja veebist,» selgitas Vene. Ta lisas, et juba rekordarv esitatud avaldust annab kinnitust sellest, et ülekanne on tulemas uhke ja meeldejääv.