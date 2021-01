Kakerdaja raba külastas mullu rohkem inimesi kui elab Järvamaal elanikke

RMK külastuskorraldusosakonna Põhja-Eesti piirkonna juht Jaanus Käärma ütles, et Järvamaale jäävatest Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala objektidest on külastuse raskuskese Kakerdaja piirkonna objektidel (Kakerdaja loodusrada, Noku lõkkekoht)- 2020. aasta loendusperioodil oli seal 30 200 külastust ehk rohkem kui maakonnas elanikke, järgnesid Mägede lõkkekohad ja Matsimäe-Pühajärve telkimisala. „Endla looduskaitsealal paiknevat Võlingi allika matkarada külastas loendusperioodil 4400 külastajat, populaarsuse poolest on järgnevad Sopa allika õpperada ja Purskava allika lõkkekoht,“ lisas ta.