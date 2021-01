„Paraku kahjustab lumistel põldudel sõitmine lume all talvituvat talivilja. Põldudele tekitatavad sõidukite jäljed jäätuvad, lumi pressitakse kokku ja kevadel sulab lumi nendelt kohtadelt aeglasemalt. See omakorda soodustab teraviljadele kahjuliku lumiseene nakkuse levimist,“ selgitab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna esimees, Avispeamees OÜ juht Jaak Läänemets.

„Oma kogemusest võin öelda, et pigemini lähevad põllule paarutama noored uljaspead, kes kahjuks ei teadvusta, et selline tegevus tekitab põllumehe töö ja vaevaga külvatud taliviljale suurt kahju. Kuigi omaniku loata võõrale maadele sõitma minna ei tohi, siis asulalähistel põldudel juhtub seda kahjuks üsna sageli,“ rääkis Läänemets.

Taust:

Saani- ja rattajälgedesse võib sulailmade saabudes kergesti tekkida jääkoorik. Selle alla jäänud taimed hävivad. Kui orasest üle sõidetakse, saavad osad taimed kahjustatud ning saak tuleb väiksem.

Liiklusseaduse kohaselt võib maastikul maastikusõidukiga sõita üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Maastikusõidukite liiklemise korraldamise eesmärk liiklusseaduse kohaselt on maastikusõiduki kasutamisega keskkonnale ja maavaldajale kahju tekitamise vältimine ning liiklusohutuse tagamine.

Mõned põllumehed on põldudele paigaldanud ka sildid, et seal ei tohi sõita. Aga sildid veel ei taga, et sõitma ei mindaks. Loodetavasti on siiski igas kogukonnas võimalik maaomanikega kokku leppida, kus lumesõidukitega sõita võib. Ja loodetavasti on maasturite, saanide ja ATV-dega sõitmiseks võimalik endale leida lõbusõidurajad, kus põldudele kahju ei tekitata.