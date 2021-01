Põhikirja järgi on Kodutütarde organisatsiooni üheks eesmärgiks kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on muuhulgas ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised ning tähelepanelikud. Muutunud oludes aastapäeva tähistamine on noorte jaoks just see olukord, kus ettevõtlikkus ning otsustusvõime tuleb koos noortejuhtidega päris elus proovile panna.

Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul on maakondades tegutsevad noortejuhid ja kodutütred leidlikud ning tähistavad põnevaid lahendusi välja mõeldes maakonniti siiski sünnipäeva väärikalt ka jaanuaris. „Mul on hea meel, et iga päev näen sotsiaalmeedias, kuidas üks või teine maakond on taas leidnud koroonakriisist hoolimata põnevaid lahendusi, et oma parimaid tegijaid tänada. Sõidetakse ringi, viiakse tänukirjad ja head soovid kasvõi inimestele koju ukse taha ning torti saab süüa ka väikestes gruppides“, on Proos organisatsiooni liikmete leidlikkuse üle uhke.