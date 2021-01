Järvamaa haigla koroonaosakonda jõudsid esimesed patsiendid

Järvamaa haigla õendusabi osakonna juhataja Maire Raidvere sõnul on esimene koroonapatsient tänaseks välja kirjutatud, kuid sel nädalal tuli uus patsient, kelle seisund on küllaltki tõsine. "Aga me saame tema raviga hakkama ja ta saab ise ka endaga hakkama, kuid ta vajab siiski meditsiinilist jälgimist ning akuutset ravi," lausus ta.

Raidvere selgitust mööda on koroonahaiged nende hoole all seni kuni nende seisukord ei vaja intensiivravi ehk hingamisaparaati. "Kui selline vajadus tekib, saadame patsiendi edasi kõrgema tasandi haiglasse," märkis ta.

Järvamaa haigla koroonaosakond on Raidvere kinnitust mööda nüüd olemas ning valmis kogukonda võimaluste piires haiguse ravil toetama. "Loodame, et osakonna täituvus jääb siiski väikseks ning Järvamaa nakatunud saavad haigusest võitu haiglaravi vajamata," sõnas ta.

Kui ka Viljandi haiglas koroonaosakonna täituvus väheneb, ei tähenda see, et Järvamaa haiglas pannakse osakond kohe kinni. Hetkel on nakatuvus Eestis küllaltki kõrge ning kui osakond on juba avatud, siis ollakse igal juhul valmis patsientide vastuvõtuks isegi siis, kui neid parasjagu piirkonnas pole.