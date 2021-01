Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants ütles videopöördumises, et nende koolis on praegu kaheksa lähikontaktset õpilast ja kaheksa koolis haigustunnustega (nohu, köha, palavik) viibinud õpilast. Ta selgitas, et kooli juhtkond pidas nõu nii õpilasesinduse kui Järva vallavalitsusega ning otsustati, et kõige mõistlikum on üle minna hajutatud õppele.