„Kõik Pääsukesemärgi saanud tooted on kvaliteetsed ja väga maitsvad, aga eksperdid tõid eriti esile Junimperium Distillery džinni „Blended Dry Gin“ ning väga maitsev oli ka Heimon Kala toode „Külmsuitsu leegitatud vikerforellifilee“, selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kvaliteedijuht Evi Randpere.

Randpere sõnul on hea meel tõdeda, et märki taotlesid lisaks senistele Pääsukesemärki kandvaid tooteid tootvatele ettevõtetele ka viis uut tootjat, kes taotlesid oma toodetele Pääsukesemärki esmakordselt. Uustulnukad on Junimperium Distillery kahe džinniga, Tallinn Distillery meerummiga, Linaagro linajahuga, Kadarbiku Köögivili sai Pääsukesemärgi oma porgandimahlale, Heimon Kala aga vikerforelli soolatud ja külmsuitsutatud fileele.