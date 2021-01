Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) külastuskorraldusosakonna Põhja-Eesti piirkonna juht Jaanus Käärma ütles kuu keskel, et vana vaatetorn ja selle vundament on likvideeritud ning uue torni vundament on valmis. Kohe-kohe algab metallkonstruktsioonide paigaldus.

Sel nädalal on seisud sellised, et metallitööd on tehtud. Käärma selgitusel kestis uue torni püstitamine kaks nädalat, kuid see ei tähenda, et kõik oleks nüüd valmis. «Vaja on teha puitlaudised: vahepõrandad, treppide käsipuud ja katus, ümbruse korrastus jääb hiliskevadesse,» märkis ta.