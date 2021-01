Gaasiplahvatuse üle elanud naine leiab igas päevas midagi rõõmustamisväärset

Merekonteinerist, kus asus Valli Kingi suvila kööginurk, on nüüd alles ainult tumedaks põlenud jäänused. FOTO: Dmitri Kotjuh

Läinud aasta detsembri esimese pühapäeva hommikul nautis Valli Kink oma Järva-Jaanis asuvas suvilas koos pojaga pikalt sooja teki all vedelemist. Ühel hetkel ajas ema end üles, et minna aiamaja kõrval asuvasse merekonteinerisse seatud kööginurka pojale pannkooke küpsetama. Siis ei osanud Valli veel aimata, et kohe-kohe juhtub temaga kohutav õnnetus, mille tagajärjed teda kogu eluks saatma jäävad.