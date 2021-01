„Rakvere, Valga ja Ida-Viru keskhaiglas ning Marika Priskega toimunu saadab ühiskonnale signaali, et kõik inimesed pole vaktsineerimisel võrdsed. Ajakirjanduses ilmunud lood viitavad sellele, et võimalik on soetada vaktsiini „mustalt turult“ ja ministeerium ei suuda teostada järelvalvet vaktsineerimise korralduse üle.