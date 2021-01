Katrin-Helena on olnud kirikuvalitsuse liige paar aastat ja peapiiskop ütleb, et muudes küsimustes, millega kirikuvalitsus tegeleb, on juubilar esmalt pigem kuulaja rollis, kuulab ära erinevad argumendid ning seejärel esitab omapoolsed ettepanekud või sõnastab oma arvamuse. „Kindlasti on ta hea meeskonnas tegutseja, kuid oskab ka juhi ja vastutajana seista oma esitatud argumentide ja ettepanekute eest. Oluline on ka see, et ta oskab ka keeruliste küsimuste arutamise puhul jääda tasakaalukaks ja meeldivaks ning väärikaks ametikaaslaseks,“ tunnustab Urmas Viilma kolleegi.