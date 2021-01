Ohutaju oli kõige suurem detsembri keskel, kui 75% inimestest hindas, et olukord on kriitiline. Jaanuari esimeses pooles langes see 66%-le ning viimase küsitluse järgi peab olukorda kriitiliseks 57% inimestest. Samal ajal on kasvanud nende inimeste hulk, kelle arvates on terav kriis möödas, kuigi sellegipoolest oluline säilitada valvsust ja järgida ohutusreegleid – detsembri keskel oli selliseid inimesi 9% ja nüüd, jaanuari lõpus kolm korda rohkem ehk 27%. Seejuures hindab 75-aastastest ja vanematest inimestest olukorda kriitiliseks 79%, kuid 25-49-aastastest vaid 45 protsenti.