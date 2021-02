Lihtsasti, kui endal on auto, hääled sisse ja õigel ajal minema kas läbi Viljandi või Tallinna maantee kaudu. Keeruliseks läheb siis, kui autot pole, mis tänapäeval tundub, et on üsna haruldane nähtus, ja tuleb kasutada liinibussi. Niisiis linn keset Eestit – võiks arvata, et sinna ikka pääseb. Bussiga Tartust Paidesse otse on pea võimatu minna – see on probleem, millest on Järva Teataja kirjutanud varemgi. Iga päev sõidab Tartust Paidesse üks buss, kell 16.15, lisaks nädalavahetusel ennelõunasel ajal väljuv buss.