Tammsaare kirjanduspreemia pälvis Kristiina Ehin

Ehini üheksas luulekogu «Janu on kõikidel üks» räägib ajaloost, armastusest ja eestlastest. See on luule- ja lugude vormis isiklik ajalookroonika, kus segunevad faktid ja fantaasia ning mis ulatub muistsetest aegadest 2020. aasta karantiinikevadeni välja.

Kristiina Ehin ütles, et seda raamatut kirjutades nägi ta und, mis aitas hiljem kavandada luulekogu telge. «Unes seisin laia ja sügava jõe kõrgel kaldapealsel. Äkki märkasin, et mu juuksed on osa selle jõe voolust ja mu jalad olid muutunud juurteks, mis hoiavad kaldast kõvasti kinni. Unes tundus, et need juured on kohe janusse suremas ja mind haaras hirm,» meenutas Ehin. «Väänasin oma juustest vett juurte peale. Hakkas parem. Nüüd nägin jõepinnal peegeldumas ajaloosündmusi, nende vahele ilmusid ka mu enda eluseigad ja esivanemate näojooned, mis olid mulle vanade fotode kaudu tuttavad. Olin lummatud ja mõistsin ärgates, et olin näinud unes Ajajõge. Mind valdas aukartus ja tundsin, kui suurde pilti ma sobitun.»