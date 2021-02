„Ettevõtluse toetamiseks on muud meetmed, kindlasti aga ei tohi mitte ükski sent töötajate kindlustusrahast kuluda mõne ettevõtte püsikulude hüvitamiseks. See on lubamatu, ebaõiglane ja senise ühiskondliku kokkuleppe rikkumine,“ leidis Läänemets.

Valitsus on teinud Töötukassa töötasu hüvitamise tingimustes muudatuse Ida-Virumaa ja Harjumaa ettevõtjatele, mis ei kohusta enam tööandjaid töötajate abistamiseks mõeldud raha palkadeks maksma. 24 miljoni euro suurust paketti rahastatakse töötajate kindlustusfondist.

Ettevõtluse toetamiseks on muud meetmed, kindlasti aga ei tohi mitte ükski sent töötajate kindlustusrahast kuluda mõne ettevõtte püsikulude hüvitamiseks.

„Töötuskindlustusraha eesmärk on tööta jäänud inimeste toetamine või inimeste võimestamine ennetamaks töötuks jäämist. Selle raha on maksnud inimesed oma palgast ja juurde on panustanud tööandjad, et keegi ei jääks töö kaotamisel hätta,“ selgitas Läänemets.