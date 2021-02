COVID-19 vaktsineerimine aitab tagada ka toidu kättesaadavust

Kahjuks on toimunud ka taunimisväärsed rünnakud valitsust nõustava COVID-19 teadusnõukoja juhi Irja Lutsari vastu. Põllumajanduskoja hinnangul on Eesti elanike võimalikult kiire vaktsineerimine väga vajalik nii üldises plaanis kui ka kitsamalt toiduga varustamise kindlustamiseks. Valitsust nõustaval nõukojal ja seda juhtival Irja Lutsaril on seega väga oluline roll, et tagada COVID-19 pandeemia vastases võitluses asjatundlikkus ja teaduspõhisus.

EPKK saatis 11. jaanuaril Sotsiaalministeeriumisse pöördumise seoses loomakasvatajate COVID-19 vaktsineerimisega. Põllumajanduskoda mõistab sotsiaalministrile saadetud kirjas, et esmajärjekorras tuleb COVID-19 vastu vaktsineerida tervishoiutöötajad, hoolekandeasutuste töötajad ja elanikud ning riskigruppi kuuluvad inimesed. Vastavalt praegusele plaanile on seejärel kavas võimaldada vaktsineerimist kõrgema nakatumisriskiga eesliinitöötajatele ning elutähtsate teenuste osutajatele - nende hulka palume arvata ka loomakasvatustöötajad ja võimaldada loomakasvatajate vaktsineerimist esimesel võimalusel.

„Loomakasvatus kuulub nende spetsiifiliste elualade hulka, kus on vajalik loomade heaolu ja tervise kindlustamiseks tagada tegevuse pidev katkematu toimimine,“ selgitab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus, miks tuleks elutähtsate rollide täitjate hulka arvata ja esimesel võimalusel vaktsineerida ka loomakasvatajaid. Sõrmus toob kirjas sotsiaalministrile välja, et loomakasvatajate haigestumine ja nende asendajate puudumine võib loomade hooldamise ohtu seada. See aga võib loomadele põhjustada suuri kannatusi ja tõsiseid tagajärgi.

„Loomakasvatuse toimimisega on tihedalt seotud ka tapamajade, piima- ja lihatööstuste ning muude toidutööstuste tõrgeteta toimimine. Loodame, et võimalikult kiiresti jõuab vaktsineerimise järg kõikide põllumajandus- ja toidutootmise valdkondade töötajateni, kellel on oluline roll Eesti toidujulgeoleku ja igapäevase varustuskindluse tagamisel. Oleme Saksamaa kogemuse põhjal näinud, kui hulle tagajärgi võib põhjustada viiruse levik näiteks tapamajadesse,“ lisas ta.