See aga ei tähenda, et tulevase loomemaja ruumides elu täielikult seiskunud oleks. Eelmisel nädalal käis Türi noortekeskuse juht ühes kunstnike ja loomemajas tegutsema hakkavate juhendajatega ruume üle vaatamas.

Mõte koondada Türi vallas huvitegevused loomemajja hakkas idanema eelmisel aastal. Et vallavalitsus otsis Tolli tänavas asuva Türi ühisgümnaasiumi majas tühjalt seisvatele ruumidele kasutust, leitigi, et see on parim lahendus. Loomemaja üks eestvedajaid, Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen, selgitas, et praegu käivad valla lapsed ja noored Türil huviringides asutuste vahel laiali pillutatult. Sellest lähtuvalt on juba mõnda aega kaalutud mõtet loomemajast, mis koondaks ühe katuse alla eri paigus tegutsevad huviringid ning kus laste ja noorte kõrval hakkaksid huvialadega tegelema ka täiskasvanud.