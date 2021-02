Jaanuaris nähti kuldnokkasid kõige arvukamalt Pärnumaal, kus linnuvaatlejad Raivo Endrekson ja Arved Bauer loendasid 10. jaanuaril Surjus suurimas parves kokku 800 kuldnokka. Kuid see Pärnumaa talvine kuldnokarekord on nüüd ületatud – näib, et pakase saabudes on talvitavatest kuldnokkadest suur osa koondunud Põlendmaale Paikre prügilasse. Just seal loendasid Raivo Endrekson ja Jaak Tammekänd 3. veebruaril kokku lausa 2000 kuldnokka. Võrdluseks – varasem arvukushinnang kogu Eestis talvitavate kuldnokkade kohta oligi vaid 200–2000 isendit.