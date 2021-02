Kliimamuutused ja rohepööre tähendab võimalusi ja palju raha, kuid kas oleme selleks valmis? Järgmiseks seitsmeks aastaks on Eestil kaks miljardit eurot Euroopa raha kliimaküsimuste lahendamiseks, lisaks veel Euroopa Komisjoni taotlusvoorud. See raha läheb hoonete energiatõhususe suurendamiseks, haridusse, energia tootmisse, transporti. Puudutades kõike, mis on Järvamaa peredele igapäevaelus oluline.

Tallinn, Tartu, Võru ja veel mõni omavalitsus on teinud endale kliima- ja energiakava. Kõlab nagu järjekordne bürokraatia, kuid asja sisu on selles, et nad on täpselt läbi mõelnud, mida rohepöörde teemadega seoses saavutada. See annab võimaluse kraapida kokku euroraha täpselt nii palju kui jaksatakse, sest tervikettekujutus on juba olemas.